Calciomercato Milan: ora c’è una preferenza, si lavora per Diallo | News

Paolo Maldini si prepara al rush finale del calciomercato del Milan . Nelle scorse ore vi abbiamo ampiamente parlato degli obiettivi rossoneri: difensore centrale e centrocampista dovrebbero essere i colpi finali di questa campa acquisti estiva. A centrocampo i nomi fioccano, ma pure per la retroguardia le news non mancano affatto. Anzi.

Il club rossonero ha la necessità di rimpiazzare Alessio Romagnoli e si è interessato a vari profili. Japhet Tanganga piace da tempo, ma con il Tottenham manca l'intesa sulla formula del trasferimento: il Milan vuole il prestito con diritto di riscatto, gli Spurs esigono l'obbligo. Discorso molto simile per Abdou Diallo, che avrebbe superato nelle preferenze il difensore inglese per via della sua duttilità. Anche in questo caso però, il PSG richiede quantomeno l'obbligo di riscatto. Una soluzione poco gradita al Diavolo. Occhio però perché, stando alle ultime news di mercato emerse in queste ore, Paolo Maldini potrebbe spiazzare tutti con una mossa a sorpresa, tanto che si sarebbe già mosso concretamente in tal senso <<<