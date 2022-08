Mercato Milan / Diallo sì, ma c’è una novità: “Pronta offerta da 15 milioni per…” | News

Centrocampo e difesa : sono sempre questi due i reparti che il Milan deve e vuole rinforzare da qui al termine di questo mercato estivo. Come al solito, le news e i nomi fioccano, arrivano conferme e novità per entrambi gli obiettivi del club rossonero. In particolare però, occhio alle ultime notizie per quanto riguarda la retroguardia.

In cima alle preferenze di Maldini c'è senza dubbio Abdou Diallo, che al momento sembrerebbe aver staccato tutti gli altri pretendenti. Il francese, utilizzabile sia come centrale che come terzino sinistro, ha tutte le caratteristiche ricercate dal Milan. Bisogna però convincere il PSG e il pressing rossonero continua. Lo conferma anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky: "Il Milan sta sempre aspettando segnali dal PSG per un'apertura al prestito per Diallo". Ovviamente, il club francese dovrebbe anche accettare il diritto e non l'obbligo di riscatto. Detto questo però, in queste ore è spuntata anche un'altra grossa novità per un altro nome nel mirino rossonero <<<