Mercato, Di Marzio tira fuori un nome tutto nuovo: “Il Milan pensa a…” | News

Marcus Thuram è il nome più caldo in assoluto. Il Milan ha fatto la sua offerta al centravanti nato a Parma e ora attende una risposta in tempi brevi. Se Thuram è il primo nome per l'attacco, Chukwueze rappresenta la prima scelta per la fascia destra offensiva. Per il centrocampo poi occhio a Chukwuemeka, oltre a Hjulmand e al sogno Frattesi. Ma in queste ore il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato in diretta su Sky anche un altro nome completamente nuovo che sarebbe finito nel mirino del Milan <<<