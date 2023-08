Calciomercato, Di Marzio conferma tutto: “Il Milan sta provando questo colpo”

1 di 2

Milan, mercato in fermento

Milan, raffica di news di calciomercato da Di Marzio.

Il calciomercato del Milan non finisce davvero mai. Anzi, come vi stiamo raccontando in questi giorni, il club rossonero avrebbe ancora parecchia carne a fuoco e diversi fronti aperti. Tra cessioni e nuovi colpi in entrata, si preannunciano altre giornate bollenti sul fronte mercato per il Milan, da qui alla fine di agosto.

Tante operazioni di calciomercato in ballo in casa Milan

Sappiamo che le uscite giocheranno un ruolo fondamentale nelle strategie rossonere per il rush finale di questo movimentatissimo mercato estivo. Serve vendere per poi inserire nuovi innesti per completare la rosa a disposizione di mister Pioli. Dopo ferragosto, il tutto potrebbe entrare ancor più nel vivo e il calciomercato del Milan potrebbe tornare nuovamente a infiammarsi in maniera molto importante.

Da questo punto di vista, le ultime news circolante in ambiente rossonero in queste ore sono particolarmente interessanti. Come confermato da Sky Sport, è fatta per il passaggio di De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. La formula definitiva sarà quella del prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più altri 4 di bonus, con una percentuale sulla futura rivendita del 10%.

Insomma, una cessione davvero molto importante, anche a livello economico: operazione da ben 29 milioni di euro complessivi. Una notizia importante per il Milan che, nel frattempo, si sta muovendo concretamente anche in entrata. E il noto esperto di mercatoGianluca Di Marzio ha svelato news molto importanti in merito <<<