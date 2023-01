Mercato Milan / Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Vi confermo che…” | News

Tifosi e addetti ai lavori aspettano un segnale dal Milan, che è chiamato a risollevarsi da un periodo decisamente preoccupante. Un segnale che Maldini e soci potrebbero dare dal mercato, che sta entrando nella fase conclusiva e cruciale. Un colpo di livello per riaccendere l'entusiasmo e dare uno scossone a tutto l'ambiente rossonero: un'idea che il Milan starebbe effettivamente cercando di concretizzare e che potrebbe realizzarsi proprio negli ultimi giorni di calciomercato. In questo senso, grandissima importanza assumono le indiscrezioni rivelate da Gianluca Di Marzio, che in diretta su Sky Sport ha rivelato non una, ma ben due grosse news di mercato sul Milan: ecco quanto riferito dall'esperto di calciomercato <<<