Calciomercato Milan, nessun dubbio: deciso il primo colpaccio del 2023 | News

Pochi dubbi, anzi praticamente nessuno: in vista della prossima stagione e dunque del calciomercato estivo, il Milan avrebbe già deciso quale sarà il primo grande colpo. Serve un nuovo bomber, capace di garantire un numero di gol importante e sul quale si possa puntare non solo nell'immediato ma anche in prospettiva futura. Giroud e Ibrahimovic sono i totem di questo Milan, ma serve anche qualcuno di più giovane. E ad oggi i vari Rebic e Origi non rappresentano una sicurezza, né dal punto di vista fisico né da quello del numero di gol che possono garantire ai rossoneri. Per questo, Maldini e Massara hanno già pronta una lunga lista di grandi obiettivi di mercato per l'attacco del Milan: ecco tutti i nomi in ballo e occhio alle sorprese <<<