Calciomercato Milan, cambia tutto? Attenzione: alla fine può arrivare lui!

Non solo l'inizio del campionato di Serie A: in casa Milan si pensa sempre anche al calciomercato , visto che Maldini e Massara devono ancora chiudere la campagna acquisti rossonera con almeno un paio di colpi importanti. I ruoli da coprire sono ben noti a tutti, ormai. Difensore centrale e centrocampista: due colpi necessari per rimpiazzare rispettivamente Romagnoli e Kessie .

Per ora, ci soffermiamo sulla difesa. Negli ultimi giorni si è parlato specialmente di due giocatori che il Milan ha messo seriamente nel mirino: Japhet Tanganga e Abdou Diallo, con il secondo preferito al primo soprattutto per via della sua duttilità. Per entrambi, l'ostacolo è convincere rispettivamente Tottenham e PSG a lasciarli partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. I due club invece pretenderebbero almeno l'obbligo. Vi abbiamo parlato poi della suggestione Jakub Kiwior dello Spezia, che per ora rimane sullo sfondo, e di alcune voci di calciomercato che hanno accostato anche Davinson Sanchez al Milan. Rumors e nulla più, almeno per il momento. C'è invece un altro nome che a sorpresa potrebbe riaccendere le fantasie rossonere negli ultimi giorni di mercato <<<