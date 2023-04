Mercato Milan / Colpo a sorpresa, Maldini spiazza tutti: “Contatti in corso” | News

Il mercato del Milan non si ferma mai, come le tante news che continuano a rincorrersi senza sosta in ambiente rossonero. Cosa che non deve stupire particolarmente, visto che il club ha parecchia carne al fuoco sulla quale dover lavorare in vista dell'estate. Rinnovi, riscatti, cessioni e nuovi colpi in entrata: il Milan deve muoversi per tempo per non commettere altri errori.