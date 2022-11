Mercato Milan, news col botto: “Si lavora a un colpo segreto da 25 milioni”

Tante news e tanti nomi stanno animando le cronache di mercato del Milan in questi ultimi tempi. E non potrebbe essere altrimenti, vista la lunga pausa dovuta al Mondiale in Qatar e il calciomercato di gennaio che si avvicina sempre di più. Maldini e Massara, come sappiamo, stanno monitorando diverse piste, alcune ben note da tempo, mentre altre completamente inedite. Parlando proprio di possibili sorprese e nomi nuovi, in queste ore è spuntata una notizia di calciomercato che parla proprio di un giocatore mai uscito prima che il Milan starebbe effettivamente seguendo con grande interesse: un nome da ben 25 milioni di euro <<<