Mercato, il Milan lavora in gran segreto al colpo da 35 milioni / News

Questo è un momento molto strategico per il Milan, che si sta muovendo nell'ombra e a fari spenti valutando diverse situazioni di mercato. Maldini e Massara lavorano con calma ma anche con decisione, programmano il futuro e non vogliono sbagliare nulla. L'argomento che richiede maggior cautela e mente fredda è il rinnovo di Rafael Leao. Una situazione delicata, ma che il Milan sta affrontando in anticipo per evitare situazioni simili a quelle che hanno portato all'addio a parametro zero di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Stesso discorso vale per il mercato in entrata.