Mercato Milan / Colpo a sorpresa dal PSG: “Può arrivare in prestito!” | News

E' un Milan proiettato al futuro quello che i vertici rossoneri vogliono costruire nel corso delle prossime sessioni di mercato . Un Milan sempre più giovane e di talento. Certo, le eccezioni non mancheranno. Arriveranno anche giocatori di grande esperienza, alla Giroud per intenderci.

Ma il leitmotiv del calciomercato del Milan sarà comunque sempre lo stesso: puntare soprattutto su grandi talenti da far esplodere definitivamente con la maglia rossonera già addosso. Un progetto già iniziato da qualche tempo, anche se con risultati per ora non sempre soddisfacenti. Maldini e Massara però continuano a sondare il mercato in lungo e in largo alla ricerca dei prospetti giusti sui quali puntare.