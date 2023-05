Calciomercato / Colpo top, Di Marzio conferma: “Vuole venire al Milan!” | News

Il Milan sta vivendo un periodo non semplice, la delusione e lo scoramento sono evidenti in ambiente rossonero per una stagione che si sta chiudendo senza soddisfazioni e con troppi fallimenti. Per questo, grande importanza avrà il prossimo calciomercato estivo, che dovrà dare linfa nuova a un Milan appassito e sotto tono. Il grande esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato proprio dei movimenti del club rossonero.

Per prima cosa, alcuni importanti aggiornamenti su Rafael Leao: "E' pronto a firmare il rinnovo con il Milan, la chiusura è prevista per la settimana prossima. Forse già lunedì. Contratto fino al 2028, ultimi dettagli risolti. Ingaggio da 5 milioni più bonus, quindi non 7 o 8. La nuova clausola rescissoria sarà da ben 175 milioni di euro. Chi vorrà Leao, dovrà pagare questa cifra. Risolta anche la situazione della multa, che verrà pagata dal Lille allo Sporting Lisbona". Tutto confermato sul fronte Leao, dunque. Ma Di Marzio ha poi svelato grosse news anche per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan, con un grande colpo che i rossoneri potrebbero chiudere a breve <<<