Mercato Milan: Maldini pronto a un colpo enorme, secondo CdS | News

Il Milan lavora sul mercato anche in ottica futura, con un occhio sempre puntato anche a quello che potrebbe succedere la prossima estate. Certo, la sessione invernale di calciomercato ha la priorità perché è quella più prossima e perché aprirà i battenti a breve. Ma le news che circolano in ambiente rossonero raccontano anche altro. In alcuni casi, anche qualcosa di molto grosso.