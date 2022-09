Mercato Milan, si pensa ad un “colpetto” niente male: SM conferma | News

Sono già tante le voci di mercato che orbitano intorno al Milan . Quello rossonero in effetti è un club in pieno sviluppo, che dovrà passare ancora tra svariate sessioni di calciomercato prima di completarsi pienamente. Le priorità sono già abbastanza chiare e la dirigenza è al lavoro per arrivare preparata quando sarà il momento giusto.

Parlando per l'appunto di priorità, i rossoneri interverranno senza dubbio nel reparto avanzato. Per innalzare il livello complessivo della rosa e fare un ulteriore salto di qualità infatti, servirà un centravanti da parecchi gol stagionali ma anche un esterno destro d'attacco. E poi? Nei piani di mercato del Milan non ci sono solamente giocatori offensivi, ovviamente. Anzi, stando alle ultime news, Maldini starebbe pensando anche ad un "colpetto" interessante per un altro reparto <<<