Mercato Milan / Colpaccio a zero, arrivano conferme: “Nuovi contatti!” | News

Milan, occhio al mercato degli svincolati

Mercato Milan - News su un colpaccio a parametro zero.

In vista della prossima estate, il Milan avrebbe in mente di pescare anche dal mercato dei parametri zero. Effettivamente, qualche svincolato di lusso ci sarà a fine stagione e i rossoneri sono sempre molto attenti alle occasioni e alle opportunità di calciomercato a basso costo.

Il Milan si è interessato a diversi giocatori ai quali scadrà il contratto a giungo. Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) e Naby Keita (Liverpool) piacciono parecchio per quanto riguarda il centrocampo. Per la trequarti c'è sempre la tentazione Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid. In attacco poi c'è la suggestione Marcus Thuram, che lascerà il Borussia Monchengladbach. Ma ci sarebbero anche altri nomi sulla lista del Milan, uno in particolare.

Stando alle ultime news che stanno circolando in queste ore in orbita Milan, i rossoneri starebbero infatti facendo sempre più sul serio per un altro possibile colpaccio a parametro zero: Maldini avrebbe avviato nuovi contatti per bruciare la concorrenza <<<