Calciomercato Milan, news col botto: “Può arrivare un colpaccio gratis”

E' sempre calciomercato , anche in casa Milan . Già perché quello del mercato è un tema che non passa davvero mai di moda, con voci, news e indiscrezioni che continuano a rincorrersi anche quando le sessioni sono chiuse. Tra l'altro, il Milan è effettivamente impegnato in varie questioni di calciomercato, soprattutto in prospettiva futura.

Dai rinnovi (con quello di Rafael Leao in testa) ad alcune possibili cessioni, passando ovviamente per i futuri obiettivi di mercato in entrata: il club rossonero guarda avanti e già si muove per non farsi trovare impreparato. In special modo, un occhio va anche a quelle ghiotte occasioni di calciomercato per le quali bisogna muoversi in fretta e con grande anticipo per non essere bruciati dalla concorrenza. Ecco allora che, in ottica Milan, acquisiscono particolare importanza le ultime news che stanno rimbalzando in queste ore direttamente dall'Inghilterra <<<