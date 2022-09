Mercato Milan, news confermate: “Colpaccio, a gennaio può arrivare lui!”

Quella di gennaio potrebbe essere una sessione di mercato abbastanza movimentata per il Milan e le ultime news lo confermano. Come già vi abbiamo raccontato in queste ore, bisognerà fare grande attenzione alla situazione relativa a Rafael Leao. Se entro l'apertura del calciomercato invernale non si sarà ancora arrivati a dama per il rinnovo, allora potrebbe davvero succedere di tutto. E il Chelsea è sempre in agguato e pronto ad una nuova offensiva. Ma non solo.