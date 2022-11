Mercato, ecco il colpaccio di gennaio: “Si è offerto al Milan” | News

La grande vittoria contro il Salisburgo blinda un fondamentale passaggio del turno in Champions League per il Milan . Dopo nove anni, il club rossonero torna agli ottavi della competizione più prestigiosa d'Europa, che il Diavolo considera casa sua. Un primo obiettivo stagionale che Pioli si è portato a casa con grandi meriti.

Risultato importante dal punto di vista delle ambizioni e del prestigio, ma anche da quello economico. Il passaggio agli ottavi di finale di Champions League infatti frutterà al Milan un tesoretto da ben 20 milioni di euro. Una cifra niente male e che potrebbe spingere il club rossonero ad intervenire sul mercato a gennaio per regalare a Pioli qualche rinforzo, utile per affrontare nel migliore dei modi il doppio impegno campionato-Champions. In quest'ottica, particolare importanza merita una news di calciomercato che sta girando in queste ore e che parla proprio di un possibile colpaccio del Milan a gennaio <<<