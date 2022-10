Calciomercato, il Milan pensa al colpaccio: l’ultimo nome fa volare i tifosi | News

C'è fermento dalle parti di Milanello. Mentre il Milan continua a correre in campionato, la dirigenza rossonera pensa a come poter ulteriormente aiutare la squadra e mister Pioli attraverso alcuni movimenti di calciomercato . L'intenzione infatti è quella di intervenire ancora nel prossimo futuro con acquisti di un certo livello.

Gerry Cardinale, come spesso vi abbiamo sottolineato, vorrà certamente presentarsi in grande stile ai suoi nuovi tifosi e il mercato è sicuramente il palcoscenico migliore per farlo. Niente spese pazze, ma questo non esclude a priori alcuni grandi nomi, soprattutto se rappresentano delle grosse occasioni di calciomercato. In questo senso, tra i tanti giocatori accostati al Milan di recente, in queste ore è spuntato un nome nuovo e decisamente eclatante che sarebbe finito nelle mire rossonere <<<