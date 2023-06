Calciomercato Milan / Chukwueze sì, ma la bomba è un’altra: “Pare che…” | News

1 di 2

Chukwueze-Milan, le ultime news di mercato

Calciomercato Milan, news importanti da Gianluca Di Marzio.

Passi avanti del Milan per Samuel Chukwueze, diventato in breve tempo uno dei primissimi obiettivi del calciomercato rossonero. In queste ore Sky Sport ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa in corso per l'esterno offensivo classe '99 di proprietà del Villarreal, che tanto piace al Diavolo.

Milan scatenato sul mercato: Chukwueze ma non solo

Ecco quanto riferito dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Il Milan ha incontrato in sede gli agenti di Chukwueze, due ore di incontro a Casa Milan per l'attaccante esterno. L'entourage del giocatore ha parlato con Geoffrey Moncada. Il Milan ha voluto capire le richieste d'ingaggio di Chukwueze, per poi eventualmente aprire nei prossimi giorni la trattativa con il Villarreal".

Come riferito da Sky, il calciatore nigeriano avrebbe anche già dato il proprio gradimento al trasferimento a Milano. Ma i rossoneri non si fermano, come confermato sempre da Di Marzio: "Il Milan si sta muovendo su tanti fronti e sta sondando tanti giocatori". E infatti, oltre a Chukwueze, in queste ore è spuntato anche un altro grande nome a sorpresa <<<