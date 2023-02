Mercato Milan / Ceccarini svela il nome a sorpresa: “Colpo da 20 milioni” | News

Uno sguardo verso il futuro. E' quello del Milan che - mentre la squadra guidata da Pioli corre in campo per raggiungere gli obiettivi - pensa a quanto ci sarà da fare in vista del prossimo mercato estivo. Ovviamente i risultati de campo saranno determinanti per definire la strategia complessiva. Da questo punto di vista, raggiungere la Champions League è di prioritaria importanza.