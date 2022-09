Mercato Milan, news da urlo: Cardinale può regalare un colpo straordinario

Gerry Cardinale è salito in cattedra, ora il Milan e il futuro del club rossonero sono nelle sue mani. RedBird ha un progetto serio e importante, che ha l'obiettivo di far stabilire il Milan nei piani alti del calcio nazionale e soprattutto internazionale. Per trasformare il tutto in realtà, ci saranno vari passaggi da affrontare e uno di questi sarà ovviamente il mercato.

Da quello che è emerso finora, pare che la nuova proprietà proseguirà sulla falsa riga di quanto fatto recentemente. Si punterà dunque su giovani di alto livello e di grandissime prospettive. Poi, col passare del tempo e con l'aumento dei ricavi, si potrà iniziare anche a puntare su qualche top player di calibro internazionale. Ma questo non vuol dire che, soprattutto in caso di grandi occasioni di mercato, il Milan non farà fin da subito qualche grande acquisto, un nuovo colpo "alla De Ketelaere". In questo senso, ci sarebbe un nome in particolare che potrebbe veramente fare al caso del Milan <<<