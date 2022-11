Milan, botti di mercato: il bomber a sorpresa e il colpo di gennaio | News

Manca poco, poi sarà Mondiale e sarà calciomercato. La lunga pausa servirà anche per raccogliere le idee e prepararsi al meglio per la sessione di mercato di gennaio, che il Milan potrebbe sfruttare per regalare a Pioli un paio di innesti importanti. Ma non solo, perché Maldini e soci lavorano anche in prospettiva futura, con uno sguardo già puntato verso il calciomercato estivo e la prossima stagione. Per fare il punto della situazione di casa rossonera, noi abbiamo raccolto tutte le ultime news nella nostra raffica di mercato del Milan. Dal nuovo nome a sorpresa per l'attacco al colpo di gennaio, partiamo dunque con la carrellata di notizie <<<