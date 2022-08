Calciomercato Milan | Bombe di fine agosto: Zaniolo-Milinkovic – News

Sono ore importanti in casa Milan. Che hanno dimostrato ancora una volta quello che significa lavorare bene. Paolo Maldini vuole continuare a costruire una rosa che possa crescere in maniera esponenziale nell'arco dei mesi e degli anni. In questo senso, come avrete letto anche su ilmilanista.it, la dirigenza sta lavorando su diversi profili che possano essere compatibili sia economicamente che a livello tecnico-tattico. Ma le notizie che arrivano, raccontano anche altro.