News Milan – Mercato, annuncio pesantissimo su Leao: “RedBird ha deciso”

Fare il punto della situazione, capire come continuare nella costruzione di una rosa che deve migliorare per ambire a palcoscenici sempre migliori. E' questo, quello che vuole fare Paolo Maldini. Il dirigente rossonero è in un momento complicatissimo considerando quanti giorni mancano alla chiusura del calciomercato. In questo senso, grossa attenzione a tutte le voci che arrivano relativamente a Rafael Leao.