Calciomercato Milan: se salta Onyedika, ecco chi arriva al suo posto | News

Lì in mezzo il preferito del Diavolo è Raphael Onyedika. Lo conferma il fatto che nelle ultime ore Maldini si è mosso concretamente per il mediano classe 2001, presentando al Midtjylland un'offerta da 4 milioni di euro più bonus, circa 5 milioni complessivi. Una proposta che però sarebbe stata rispedita al mittente dal club danese, che valuta Onyedika circa il doppio di quanto offerto dal Milan. La distanza dunque c'è e non è minima. Ecco perché Maldini e Massara nel frattempo starebbero tenendo in piedi anche altre importanti piste alternative. Partiamo dunque con la carrellata di tutti i giocatori nel mirino rossonero che potrebbero sbarcare a Milano qualora sfumasse l'affare Onyedika e occhio alle sorprese <<<