Calciomercato Milan, addio Leao? Un fenomeno al suo posto: i nomi | News

Il nome di Rafael Leao continua ad essere quello più caldo in assoluto tra le news di calciomercato che riguardano il Milan . E non potrebbe essere altrimenti, vista la situazione contrattuale che non si sblocca e la lunga schiera di top club europei pronti a fare follie pur di strappare l'attaccante portoghese al Diavolo.

Il PSG è un ammiratore del classe '99 da ormai tanto tempo, mentre il Chelsea sembra essere pronto a rifarsi sotto con un'offerta multimilionaria (si parla di ben 120 milioni di euro) nel prossimo futuro. Le ultime news poi riferiscono che in fila adesso ci sarebbe anche il ricchissimo Manchester City, con Guardiola che spinge per avere Leao tra le sue fila. Sia chiaro: il Milan farà di tutto pur di trattenere il proprio gioiello e lo stesso Rafael Leao rimarrebbe volentieri a Milano. Ma è altrettanto evidente che, alle condizioni attuali, una cessione del talento di Almada non può purtroppo essere escluso a priori. Detto questo dunque, chi potrebbe arrivare in caso di addio di Leao? Noi abbiamo individuato ben 9 top player che potrebbero sostituire il portoghese al Milan: eccoli tutti <<<