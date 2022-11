Mercato, addio Leao? Che botta: “Il Milan ha già scelto il sostituto” | News

Il futuro di Rafael Leao tiene sempre col fiato sospeso tutto l'ambiente del Milan , mentre le news di mercato continuano a circolare senza sosta. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, c'è anche chi suggerisce che un addio già durante la sessione invernale di calciomercato sia un'ipotesi assolutamente concreta. In agguato, pronti all'affondo a gennaio, ci sarebbero Chelsea e Manchester City . A quanto ci risulta comunque, è improbabile che il Milan decida di fare a meno di Leao a metà stagione , anche a fronte di offerte superiori ai 100 milioni di euro.

In parallelo si muove poi anche il famoso rinnovo di contratto: difficile, molto. Maldini ancora ci spera, ma cifre e più di una complicazione rendono l'affare nettamente in salita. In questo contesto, qualora non dovesse sbloccarsi la trattativa per il prolungamento, la pista più plausibile sarebbe quella di un addio a fine stagione. E stando ad alcune news di mercato di queste ore, il Milan avrebbe anche già scelto il giocatore con cui sostituire Rafael Leao <<<