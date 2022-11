Mercato Milan, addio Leao? Cardinale dice basta: “Ecco cosa ha deciso” | News

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, qualora andassero in porto le trattative con il centrocampista e l'attaccante portoghese, si potrebbe arrivare a sfiorare il tetto dei 200 milioni di ingaggi complessivi. Uno sforzo importante da parte del Milan, anche se le firme che mancano non sono scontate. Ecco perché i vertici rossoneri avrebbero preso una decisione molto pesante su quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro <<<