Calciomercato Milan, addio Krunic: Furlani prepara il colpo di scena! | News

Come vi stiamo ripetendo ormai da giorni, l'ultimo mese di calciomercato del Milan passerà inevitabilmente dalle cessioni. Il club rossonero vorrebbe chiudere tante uscite, praticamente in ogni reparto. Ma i nomi più caldi in queste ore sono due in particolare: Charles De Ketelaere (promesso sposo dell' Atalanta ) e Rade Krunic (fortemente corteggiato dal Fenerbahce ).

Due operazioni molto importanti proprio perché riguardano due giocatori di prima fascia che potrebbero effettivamente cambiare le carte in tavola e modificare i piani di mercato del Milan . Le cessioni di De Ketelaere e Krunic infatti garantirebbero ai rossoneri importanti risparmi sul monte ingaggi e introiti di rilievo da poter reinvestire nel mercato in entrata.

Più complicata la situazione relativa a Krunic. In questo caso c'è l'accordo tra giocatore e Fenerbahce, ma manca quello tra i club. I turchi sarebbero pronti a un nuovo rilancio a circa 10 milioni di euro, cifra che si avvicinerebbe a quella richiesta dal Milan (13/15 milioni). Insomma, la sensazione è che l'affare potrebbe effettivamente andare in porto nel prossimo futuro. Ed è per questo che adesso il Milan starebbe lavorando a una nuova sorpresa per quanto riguarda il mercato in entrata <<<