Calciomercato Milan, Moncada si scatena: se salta Taremi, al suo posto arriva…

Calciomercato Milan, news su un nome nuovo.

Urge un nuovo centravanti. Non è certo un mistero o una novità: Stefano Pioli si aspetta di ricevere in regalo dal Milan anche un bomber che garantisca continuità e gol da questo calciomercato estivo. Con l'addio di Ibrahimovic e la coppia Origi-Rebic ormai relegata ai margini del progetto tecnico del mister rossonero, il Milan ha l'obbligo di individuare il nome giusto sul mercato e di non sbagliare la scelta sul nuovo attaccante.

Milan, Taremi è l'obiettivo di mercato numero uno. Ma occhio alle alternative

La ricerca è iniziata tempo fa e prosegue ancora. Il nome caldo del momento è quello di Medhi Taremi, salito rapidamente in cima alle preferenze del Milan. L'iraniano infatti garantisce tanti gol, oltre che esperienza e spessore internazionale. Un profilo ideale, ma anche decisamente costoso nonostante l'età (31 anni appena compiuti) e un contratto in scadenza nel 2024. Il Porto chiede circa 30 milioni, troppi per il Milan.

Le parti stanno trattando per trovare un'intesa a metà strada ma, nel frattempo, i dirigenti rossoneri sono costretti a guardarsi attorno alla ricerca di alternative valide nel caso in cui l'affare Taremi non dovesse andare in porto. A tal proposito, sono tantissimi gli attaccanti accostati o finiti nel mirino del Milan: eccoli tutti nella nostra gallery da scorrere rapidamente nome per nome, fino ad arrivare all'ultima idea a sorpresa spuntata proprio nelle ultimissime ore <<<