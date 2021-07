Mercato Milan – L’annuncio destabilizza tutti, ma Maldini rischia grosso

Sapete quando si dice che le chiacchiere stanno a zero e contano i fatti? Ecco, in questo momento i tifosi rossoneri vogliono vedere qualcosa di concreto da parte del club meneghino. Apprezzatissime le operazioni che hanno portato all'acquisto di Maignan dal Lille e al riscatto di Tomori dal Chelsea. In dirittura d'arrivo anche le questioni Brahim Diaz e Sandro Tonali. Ci sono ampie possibilità che mister Pioli possa riabbracciarli già il primo giorno di raduno a Milanello (8 luglio). Tuttavia ci sono ben altri problemi, ben altre mosse da compiere in tempi brevi, prima che sia troppo tardi<<<