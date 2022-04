Calciomercato Milan / Investcorp parte col botto: subito un colpo da sogno!

Mancano ancora le firme, ma Investcorp si appresta a rilevare la società rossonera. L'affare è vicino alla chiusura e si continua a lavorare sodo sul fronte calciomercato in casa Milan. Il primo obiettivo è quello di chiudere le trattative avviate da tempo.

Per Botman, Origi e Renato Sanches una volta raggiunto il closing si potrà definire il tutto. La situazione non cambierà, Investcorp vuole confermare Maldini e Massara a capo dell'area tecnica e per i tre obiettivi del Milan è solo questione di tempo.