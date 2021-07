Ormai abbiamo imparato a conoscere a fondo il calciomercato. Le smentite spesso sono soltanto dichiarazioni fatte ad artem per distogliere l'attenzione dai reali obiettivi. Nel turbinio di nomi che circola in casa Milan per quanto concerne il trequartista, potrebbe spuntarla un calciatore che era stato accostato ai rossoneri e alla Vecchia Signora in passato, ma del quale non si parlava più da settimane >>>