Mercato Milan / L’undici titolare da sogno per il 2023

L'obiettivo primario ora è centrare lo scudetto dopo 11 lunghi anni e magari affiancarci anche la coppa Italia. La prossima estate la dirigenza ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte, che possa mantenersi ai vertici in Serie A, risultando protagonista anche in Champions.

Saranno salutati calciatori importanti come Kessie e Romagnoli e altre partenze rilevanti non sono escluse. Ma in entrata si faranno le cose in grande. A gennaio Maldini e Massara si sono trattenuti dallo spendere e ora avranno a disposizione un budget di tutto rispetto per allestire una rosa completa e performante in tutti i reparti.