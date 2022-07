Calciomercato Milan | “Dybala primo obiettivo, presa una decisione”

Il mercato del Milan si concentrerà essenzialmente sul reparto avanzato dove andrà fatto il fatidico salto di qualità per affrontare una stagione ricca di impegni. Le candidature sono tante, ma ce ne sono alcune che la dirigenza rossonera tiene maggiormente in considerazione.

Essenzialmente sono tre i nomi sui quali il club meneghino si sta concentrando. Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ci racconta importantissime novità, soprattutto per quanto riguarda Dybala. Non solo l'argentino, anche De Ketelaere e Ziyech sono profili caldi. La dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe preso una decisione che riguarda almeno 2 di questi obiettivi di mercato<<<