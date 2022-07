Calciomercato Milan \ Scelto il difensore. Dybala? Ecco come

E' un disoccupato di lusso dallo scorso 1 luglio. Paulo Dybala non ha ancora trovato una sistemazione dopo l'addio ufficiale a zero alla Vecchia Signora. Il primo club a muovere passi concreti per l'argentino era stato il Biscione. Offerta di 6 milioni più bonus, la più alta fin qui presentata. Poi il clamoroso dietrofront. "In attacco siamo a posto così", ha sentenziato Marotta.

La Joya è tornata in Italia per iniziare gli allenamenti. Il summit con Antun e con l'intermediario Vecchi servirà per capire quali proposte concrete ci siano sul tavolo. Al momento non si può escludere nessuna destinazione. Il Milan continua ad essere interessato all'ex bianconero, ma prima si sta concentrando sulla chiusura di De Ketelaere. Per chiudere l'affare tuttavia, sarà necessario anche un passo importante del calciatore vero la società meneghina, disposta a spingersi fino a 5 milioni netti a stagione più eventuali bonus, non di più. Tutto è ancora possibile, perché nessun'altra squadra ha effettuato mosse decise per assicurarsi il 29enne di Laguna Larga. Intanto il Milan avrebbe scelto il difensore per la stagione alle porte<<<