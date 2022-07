Calciomercato Milan – Ok Ziyech, possibile un altro colpo dal Chelsea!

Il Milan punta con forza ai colpi sulla trequarti. Il tempo scorre, Maldini lo sa. Ed è per questo che sta cercando di stringere per De Ketelaere. E Ziyech? Si tratta anche lui , ma serve un'accelerazione. Al più presto. E il Chelsea manda segnali molto incoraggianti: Diavolo che fai, chiudiamo il colpo?

Il tavolo è stato preparato, le pietanze son pronte, le bottiglie di spumante aspettano di esser stappate, l'anima gemella c'è… manchi solo tu, Diavolo. Serve il tuo affondo, quello decisivo, lo strappo finale. Il Chelsea si è già attrezzato, tant'è che per Sterling è fatta e su Raphinha si cerca il sorpasso sulla concorrenza. In più Di Marzio lo ha confermato: Ziyech non sarà in ritiro col Chelsea, è fuori dal progetto. E lo stesso marocchino ha dato disponibilità a trasferirsi a Milano. Ora tocca a loro, al tandem Maldini-Massara. Ma non è l'unico. Da Londra infatti può arrivare un altro colpo: spunta l'occasione servita su un piatto d'argento<<<