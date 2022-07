Calciomercato Milan – De Ketelaere da chiudere, poi altri 4 colpi

Procede spedita la trattativa per Charles De Ketelaere . C'è una base d'accordo fra il Milan ed il calciatore per un quinquennale (2027). Su questo punto siamo ai dettagli. Per quanto riguarda l'intesa col Bruges, i rossoneri avrebbero deciso di alzare la posta fino a 30 milioni di euro, magari con l'inserimento dei giovani Roback (attaccante) e Jungdal (portiere) nell'operazione.

Il classe 2001 belga ha fatto la sua scelta. Vuole solo il Milan. Lo dimostra anche il fatto che continui a rifiutare le ricche offerte di Leeds e Leicester. Charles ormai ha fatto la bocca alla possibilità di vestire rossonero e non ci rinuncerà molto facilmente. Ma non solo il numero 90 del Bruges nel mirino di Maldini e Massara. Il magico duo avrebbe in mente almeno altri 4 colpi per costruire un Milan che possa confermarsi in campionato e stupire in Champions<<<