Mercato Milan, colpaccio in attacco nel 2023: può arrivare un big svincolato

Mercato Milan, gli attaccanti disponibili a zero per il 2023.

Non solo l'attuale mercato : il Milan si porta avanti e guarda già al futuro e a quello che potrebbe succedere il prossimo anno. O meglio, a quello che certamente servirà alla rosa rossonera per crescere ancora ed essere sempre più competitiva ad ogni livello. E, se parliamo di necessità, balza all'occhio soprattutto un reparto, quello degli attaccanti. Come prime punte infatti, il Milan può contare su Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic : 36 anni a settembre il primo, 41 a ottobre il secondo. Certo, è arrivato Divock Origi , ma il belga da solo non può certamente bastare.

Ecco perché, senza dubbio, i rossoneri nel prossimo calciomercato estivo dovranno pensare ad un nuovo centravanti. Magari, cercando anche qualche ghiotta occasione a costo zero. In effetti nel 2023 andranno in scadenza diversi giocatori e vari grandi attaccanti. Partendo da questi presupposti, noi abbiamo stilato una lista di potenziali obiettivi di mercato del Milan per il reparto avanzato, tra le punte che saranno disponibili a parametro zero la prossima estate. Tra ipotesi concrete, suggestioni importanti e anche qualche clamoroso sogno, partiamo subito con la carrellata dei nomi, che potrete scorrere velocemente uno dopo l'altro