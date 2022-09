Calciomercato Milan / Broja sì, ma non solo: possibile sorpresa dal Real Madrid

Ormai non è un segreto: per il prossimo calciomercato estivo uno degli obiettivi principali del Milan sarà un centravanti. A Pioli serve un nuovo attaccante sul quale puntare anche in prospettiva futura, nonostante le ottime prestazioni di Giroud. Maldini si sta già muovendo in questo senso, sondando il mercato alla ricerca del nome giusto sul quale puntare.

Tra i giocatori attenzionati dal club rossonero c'è il classe 2001 Armando Broja del Chelsea. Un'idea interessante, da sviluppare nei prossimi mesi. Broja piace per caratteristiche e qualità, per la sua fisicità e per le grandi prospettive che ha di fronte a sé visto che parliamo di un ragazzo di 21 anni. Costa circa 30/35 milioni di euro, una cifra certamente importante ma che il Milan avrebbe già messo in preventivo per il colpo in attacco. Le alternative comunque non mancano. Ad esempio, in queste ore è spuntata una nuova suggestione completamente a sorpresa dal Real Madrid <<<