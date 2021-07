Calciomercato Milan \ Borsino esplosivo: 15 obiettivi, almeno 3 vicinissimi

Manca poco più di un mese alla chiusura del Calciomercato. Il Milan ha già messo a segno diversi colpi, ma è innegabile che manchi ancora qualcosa per considerare la rosa a disposizione di Pioli completa e pronta per affrontare il durissimo binomio Campionato e Champions League. Le trattative sono in continuo divenire, alcune si sono complicate clamorosamente. Su altre sono arrivate delle aperture inaspettate, vediamo nel borsino aggiornato tutte le percentuali dei prossimi possibili colpi dei rossoneri<<<