Calciomercato Milan – Non solo Asensio: spunta un altro (vecchio) pallino

Ora è tempo di pensare al calciomercato nella sua forma più essenziale. Non c'è più nessuna scadenza, nessun contratto da rinnovare. Il tandem Maldini-Massara ora potrà concentrarsi sui colpi da sparare per questo Diavolo più infuocato che mai. Già, colpi. Sì per quello che rimane. Al Milan non resta più tanto, verosimilmente nemmeno quel Renato Sanches tanto idolatrato (il PSG spinge, ma anche altre big d'Europa secondo il numero uno del Lille). Ed è così che Paolo-Frederic hanno dovuto ricorrere ad un ritorno di fiamma dal sapore romantico, con quel tocco di purezza blanca, illuminante. Il Milan si è lasciato accecare dal suo bagliore blanco:è lui l'erede di Franck Kessié, la dirigenza ne è convinta<<<