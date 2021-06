Calciomercato Milan – C’è la svolta, incontro in queste ore per chiudere

In casa Milan ogni giorno è buono per portare a termine delle operazioni non ancora concluse e per allacciare contatti per nuove trattative. Nonostante l'apertura ufficiale del calciomercato sia ancora lontana, i vertici di via Aldo Rossi si stanno già muovendo con celerità per risolvere le questioni prioritarie. Il prossimo anno non si scherza. Oltre a confermarsi in campionato, ci sarà anche da onorare la Champions League, habitat naturale del Diavolo. Con il riscatto di Tomori vicinissimo a concretizzarsi, Maldini si concentra anche sul reparto avanzato, dove è necessario apportare delle migliorie. Per fortuna sarebbero arrivate ottime notizie per i colori rossoneri<<<