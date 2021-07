Mercato Milan – Di Marzio avverte: “Vorrebbe venire a Milano”

Il Milan deve mettere mano al suo reparto offensivo. Non è un mistero, Hakan Calhanoglu è andato via, accasandosi ai rivali cittadini, mentre Zlatan Ibrahimovic si è dovuto fermare ancora, per un problema al ginocchio. Una nuova operazione per lo svedese che si perderà buona parte della preparazione precampionato. Oltre a questo, in attacco il vice Ibra attualmente è Lorenzo Colombo. Serve un'altra punta e il Diavolo aspetta Olivier Giroud, c'è un accordo con il francese, orami da tempo, ma il Chelsea deve liberarlo a parametro zero, oppure non se ne farà nulla. Maldini e Massara però hanno anche individuato l'alternativa: Luka Jovic del Real Madrid, nome sempre attuale sul mercato rossonero. Se per l'attacco le idee sono chiare, sul nuovo numero dieci del Milan, invece, ci sono più incognite. L'ultima idea della dirigenza meneghina porta in Olanda>>>