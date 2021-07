Il Milan per ora si sta aggiudicando per il secondo anno di fila la palma di regina del calciomercato. Sono già 6 i colpi messi a segno dal magico duo Maldini e Massara, che ora dovranno concentrarsi sul terzo attaccante, sul trequartista e magari su un'ala destra che abbia un gran fiuto del gol. In base alle ultime indiscrezioni e agli obiettivi evidenti del Diavolo, proviamo a capire come potrebbe schierarsi il reparto avanzato rossonero della stagione 2021-2022<<<