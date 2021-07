Mercato Milan – Tre nomi per alzare l’asticella, ma c’è l’insidia Real

Prosegue con decisione il mercato del Milan. La dirigenza rossonera ha improntato una strategia molto chiara. Se fra giugno e luglio i rossoneri hanno cercato di sistemare gli affari più urgenti, ora, con agosto alle porte, ci si sposta su obiettivi più ambiziosi. Un affare relativo agli “urgenti” ed “obbligatori” però è ancora in corso. Si tratta della trattativa per portare a Milano un terzino destro che possa fare da vice a Davide Calabria. Dal Parma è tornato Andrea Conti, ma il Milan non sembra riporre in lui la giusta fiducia. Maldini vorrebbe regalare a Pioli un profilo che rappresenti un arma sia difensiva che offensiva. Il dt rossonero sfoglia la margherita, i papabili sono rimasti in tre<<<