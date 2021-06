News Milan, mercato /Sprint Maldini, due regali Champions a Pioli

Maldini studia due regali Champions per il tecnico rossonero

Le strategie del Diavolo sul mercato si stanno delineando in maniera chiara. Lo staff tecnico e anche quello societario hanno valutato con cura su chi puntare nella prossima stagione, dove il Milan tornerà a calcare i prestigiosi palcoscenici della Champions. Decisione netta su Meite, rispedito a Torino e su Tonali. Si è scelto di continuare a puntare sul 21enne di Lodi, nonostante l'annata in chiaroscuro. Calciomercato.com rivela l'intenzione di Maldini di regalare due rinforzi di grande valore a Pioli per affrontare la competizione continentale<<<