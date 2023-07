Mercato, bomba Pellegatti: “Il Milan vuole assolutamente questo giocatore!”

Le notizie riguardanti il mercato del Milan non mancano davvero mai. Ogni giorno spuntano nuove idee, indiscrezioni e piste a sorpresa. E le novità riguardano sia il calciomercato in entrata, sia quello in uscita. Con Pulisic ormai ufficiale, ora il Milan guarda ad altri obiettivi, soprattutto per l'attacco e il centrocampo. Sul lato cessioni invece, grande attenzione in particolare a De Ketelaere. Ma andiamo con ordine.