Mercato Milan / Giornalista Sky sgancia la bomba su Leao: “Pare che…” | News

Il caso Rafael Leao è sempre il principale tema di discussione in casa Milan, con tantissime news di mercato che continuano a parlare di questa spinosa situazione. Sky Sport ne ha ampiamente parlato in queste ore, sia in Italia che all'estero. Partiamo con le novità riportate da Gianluca Di Marzio. Ecco quanto riferito dall'esperto di calciomercato: "Il Milan ha bisogno di rinnovare con Leao il prima possibile e soprattutto di far passare il mercato di gennaio, perché può essere pericoloso. Il Chelsea ad esempio prenderà un altro attaccante. So che il Milan vuole rinnovare il suo contratto e farà di tutto per riuscirci. Dipende tutto da Leao e se ne farà solo una questione economica o d'ambiente". Insomma, ora i rossoneri hanno fretta e un po' di apprensione in vista del calciomercato invernale. Ma la vera notizia bomba su Rafael Leao l'ha sganciata un altro giornalista di Sky sempre nelle scorse ore <<<